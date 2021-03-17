Самолет из Турции в Москву вынужденно сел в Ростове

Пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс 3002 по маршруту Анталья — Москва, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь авиаперевозчика Вера Гасникова.

По ее словам, самолет должен был приземлиться в столичном аэропорту Домодедово. Airbus вынужденно сел в Ростове «по технической причине»: «Посадка прошла благополучно. На месте работают технические специалисты».

РИА Новости в пресс-службе «Уральских авиалиний» сказали, что на борту находились 194 пассажира.