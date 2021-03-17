Азербайджан поставил первый миллиард кубометров газа в Европу

С начала поставок по Трансадриатическому трубопроводу (ТАР) в декабре 2020 года из Азербайджана в Европу был транспортирован в целом один миллиард кубометров природного газа, сообщает Trend со ссылкой на консорциум TAP AG.

Газ поступил в Европу через греческую точку соединения в Кипое, где TAP соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP).

По словам управляющего директора TAP Луки Скиеппати, азербайджанский природный газ, транспортируемый по TAP, играет важную роль в предоставлении надежной и эффективной энергии из нового для ЕС источника.

Коммерческий директор TAP Мария Савова отметила, что поставка первого миллиарда кубометров газа усиливает рыночную конкуренцию и укрепляет роль TAP в качестве надежного оператора.

Поставки азербайджанского газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу начались 31 декабря 2020 года. Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам.