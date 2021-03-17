Александр Караваев, научной сотрудник Института Экономики РАН, автор haqqin.az 21:00

Поставки азербайджанского газа по контракту с "Газпром Экспортом" в Армению открывают несколько интересных перспектив для Армении как в плане увеличения ресурсной базы, так и в плоскости новой промышленной кооперации. Пока, конечно, речь идёт о временных, тестовых закупках в период плановых работ на газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье". Обсудим новый прорыв и поговорим о будущем.

Абовян не справится один Нельзя сказать, что такой сценарий не прогнозировался. Напротив, он был в ряду ожидаемых в сфере кооперации по магистральной инфраструктуре между Азербайджаном и Арменией, что вытекает из логики заявления о мире от 10 ноября 2020 года. Тем не менее в Армении для многих, это стало неожиданностью, учитывая уверенность, что в Абовянскую станцию подземного хранения газа (СПХГ), в соответствии с ее проектными мощностями, закачен максимальный объем - 140 млн куб газа. Во всяком случае, "Газпром-Армения" выступила с таким сообщением еще в январе этого года, в период проведения аварийно-восстановительных работ на магистральном газопроводе «Красный мост-Севкар-Берд», обеспечивающем грузинский транзит газа в Армению. В январе транзит прерывался всего на полторы суток. Проблема в том, что ни при каких условиях в отопительный сезон объема СПХГ в 140 млн куб не хватит на месяц, и даже на три недели. В январе 2021 года месячный объем потребления республики превысил 300 млн. куб.

Большинство публикаций не учитывает, что в зимне-весенний период суточный объем потребления Армении составляет 12–13 млн кубометр, в то время как максимальная суточная производительность по отбору газа из СПХГ составляет 6,0 млн кубометр (то есть 180 млнкуб в месяц, в то время как максимум текущего хранения - 140 млн куб). Выбрать газ из хранилища "до песка" технически невозможно, для его нормального функционирования там должно оставаться заполненным не менее 20%-15% объема. Даже, если на время отключить Ереванскую ТЭЦ (суточное потребление около 1 млн куб газа), это не спасет ситуацию - нужно искать другой источник поставок. Иран также не является выходом из ситуации, по причине того, что иранский газ законтрактован в поставки на электростанции Армении для выработки электричества, в том числе на обратный экспорт в Иран. В 2020 году объем поставок не превысил 390 млн куб за весь год, таким образом, Иран не смог бы компенсировать выпадение около 250-270 млн куб в течение месяца. Таким образом, обращение к SOCAR было просто неизбежно. Другое дело, что если представить, необходимость таких регламентных работ в "довоенной" ситуации, когда Армения решала подобные вопросы без опоры на Азербайджан, можно было бы найти варианты провести их летом, частично растянув на несколько отключений меньшего срока. Азербайджанское плечо мира Вопрос в другом - может ли Армения в принципе воспользоваться азербайджанскими поставками для долговременной диверсификации ресурсных источников?