Испытания проводились в космическом центре имени Джона Стенниса в штате Миссисипи. В пресс-релизе NASA отмечается, что «четыре двигателя RS-25 самого большого элемента ракеты, который NASA когда-либо строило — центрального ракетного блока ракеты-носителя SLS, — работали на протяжении 8 минут 19 секунд», передает «Коммерсант».

SLS — сверхтяжелая ракета-носитель для пилотируемых экспедиций за пределы околоземной орбиты. Проведенные испытания — один из этапов подготовки к миссии Artemis 1, в рамках которого к концу 2021 года планируется отправить в испытательный полет вокруг Луны и обратно на Землю беспилотный космический корабль «Орион». Грузоподъемность ракеты составляет 95 тонн с возможностью увеличения груза, выводимого на опорную орбиту, до 130 тонн.