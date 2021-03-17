Пхеньян разрывает дипотношения с Малайзией и закрывает посольство

По версии Вашингтона, обвиняемый причастен к пересылке предметов роскоши из Сингапура в Пхеньян в нарушение санкций ООН.

Власти Северной Кореи объявили о разрыве дипломатических отношений с Малайзией. Поводом для демарша стало решение Верховного суда Малайзии экстрадировать в США гражданина КНДР, подозреваемого в отмывании денег.

Как сообщили Центральному информационному агентству Северной Кореи в МИД страны, гражданин Мун Чхоль Мён был задержан в Малайзии в 2019 году. «Малайзия, решившая экстрадировать невиновного гражданина Северной Кореи, совершила непростительное преступление. КНДР полностью разорвала дипломатические отношения с Малайзией из-за ее враждебного отношения, совершенного под давлением США», - отметили в МИД Северной Кореи, передает Anadolu.

В свою очередь, Малайзия назвала неуважительным решение КНДР разорвать двусторонние дипломатические связи и потребовала, чтобы сотрудники северокорейского посольства и члены их семей в течение 48 часов покинули страну.

«Малайзия глубоко сожалеет о решении КНДР от 19 марта разорвать дипломатические отношения. Мы осуждаем это решение и считаем его недружественным и неконструктивным, игнорирующим дух взаимного уважения и добрососедских отношений между членами международного сообщества», – указывается в сообщении, передает ТАСС.

Позже в интервью малазийской газете New Straits Times временный поверенный в делах КНДР в Малайзии Ким Ю Сон сказал, что Пхеньян заявил о закрытии своего посольства в Куала-Лумпуре. По его словам, Пхеньян дал поручение начать подготовки к закрытию дипломатической миссии в Куала-Лумпуре.

«В настоящий момент мы обсуждаем процесс освобождения здания посольства. Также мы находимся в постоянном контакте с правительством», - сказал он.