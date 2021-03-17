ВОЗ заявила, что польза от вакцины AstraZeneca перевешивает риски

Консультативный комитет по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения пришел к выводу, что польза от вакцинации препаратом от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca перевешивает риски.

"Вакцина AstraZeneca от заболевания COVID-19, включая вакцину Covishield, продолжает иметь позитивный профиль в том, что касается пользы и рисков, обладая огромным потенциалом предотвращения инфицирования и снижения смертности в мире", - цитирует сообщение комитета ТАСС.

В нем уточняется, что в ходе заседания, проходившего в онлайн-формате 16-19 марта, комитет рассмотрел поступившие из стран Европы, а также из Индии и других государств мира сведения, касающиеся безопасности препарата AstraZeneca. На основе "тщательного научного изучения имеющейся информации" он пришел к заключению, что полученные данные не указывают на "какой-либо общий рост" проблем со свертываемостью крови, таких как глубокая венозная тромбоэмболия, вследствие применения этой вакцины.

Структура ВОЗ рекомендует продолжать вести мониторинг применения всех антикоронавирусных вакцин.