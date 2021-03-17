В работе WhatsApp и Instagram произошел сбой

Пользователи соцсети Instagram и мессенджера WhatsApp пожаловались на сбой в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала DownDetector.

По данным сайта, сбои в работе WhatsApp коснулись жителей большинства европейских стран. О них проинформировали более семи тысяч пользователей.

Более половины юзеров Instagram, написавших о неполадках, столкнулись с проблемами с загрузкой Instagram. Остальные не смогли войти в аккаунт или загрузить веб-версию приложения. За несколько минут об этом сообщили около 15 тысяч человек.

О сбоях в работе Instagram сообщили пользователи из стран Европы, в том числе Германии, Чехии, Польши, Италии, Словакии.