Личные письма принцессы Дианы продали на аукционе David Lay Auctions в Корнуолле. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно сообщению, на торги были выставлены 39 записок, которые принцесса написала с 1990 по 1997 годы другу семьи лорду Роджеру Брамблу. Они были обнаружены в тайнике леди Ди в комоде фермерского дома.

Корреспонденцию принцессы Дианы оценили в 30 тысяч фунтов стерлингов, однако окончательная стоимость лота осталась в секрете. Также не раскрывается имя покупателя.

Как сообщает издание, в одной из записок, датированной 1993 годом, принцесса рассказывала о своих переживаниях после того, как журналист Эндрю Мортон опубликовал подробности ее попытки самоубийства.

В другой записке Диана изобразила грустное лицо, когда отменяла встречу с другом. Исследователи назвали рисунок первым смайлом, который использовали члены королевского семейства.