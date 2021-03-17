Белый дом о возможной встрече Путина и Байдена: «Когда придет нужное время»
Президент США Джозеф Байден проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным, когда придет нужное время. Об этом сообщила журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Люди спрашивают, когда президент Байден встретится с президентом Путиным. Президент Байден встретится с президентом Путиным, когда придет нужное время. Президент Байден и президент Путин имеют различные взгляды на свои страны. Но они согласны в том, что мы должны продолжать искать способы работать вместе там, где это в наших взаимных интересах", - отметила Жан-Пьер, приведя в пример российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), который был продлен в феврале.