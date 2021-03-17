В марте 2019 года, когда вся страна готовилась к празднику Новруз, мне посчастливилось приехать в Азербайджан. Прибыв сюда, я столкнулся с настоящей праздничной атмосферой. Я увидел готовящиеся к празднику семьи, яркие цвета, разожженные повсюду костры, в том числе на территории посольства, и самые вкусные блюда, которые я нигде в мире не пробовал.

Это для меня было особенным сближением с азербайджанской культурой и обществом. Я никогда не забуду гостеприимство, оказанное мне в первый месяц пребывания в Баку. Новруз – это праздник для сотен миллионов людей во всем мире, где семьи и общины собираются вместе и празднуют начало Нового года. В последнее время в США благодаря мигрантам из Азербайджана и других стран региона Новруз стал приятным дополнением к нашему культурному календарю, который отличается разнообразием.

Несмотря на то, что COVID-19 осложнил масштабное празднование, искренне надеюсь, что вы проведете Новруз в безопасности и здравии. А в следующем году мы все вместе отметим этот праздник».