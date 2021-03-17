Преподавателям Академии хореографии присвоены почетные звания International Dance Academy
Преподаватели Бакинской академии хореографии (БАХ) были удостоены званий «Почетный академик» и «Почетный профессор» от International Dance Academy за достижения в области хореографии и популяризации танца.
Замдекана факультета искусств БAХ, заслуженной артистке Этери Джафаровой присвоено звание «Почетный академик», преподавателю классического танца БAХ, народной артистке Камилле Гусейновой - звание «Почетный профессор», а заслуженному деятелю культуры БAХ Сергею Богданову – «Почетный профессор».
Отметим, что International Dance Academy основана в Дании в 2008 году Сонни Фреде Педерсеном. International Dance Academy - это международно признанная академия высшего образования и танцев высшего уровня.