Новые назначения в «Азеригаз»

В целях повышения эффективности работы ПО «Азеригаз» на базе должности заместителя генерального директора по продажам и эксплуатации созданы должности заместителя генерального директора по продажам и заместителя генерального директора по эксплуатации. Об этом сообщили haqqın.az в пресс-службе ПО.

Согласно сообщению, заместителем гендиректора по продажам назначен Рашад Джавадов, заместителем гендиректора по эксплуатации - Джахид Гусейнов.

До назначения Джахид Гусейнов занимал должность заместителя гендиректора по продажам и эксплуатации. Рашад Джавадов был начальником Тертерского регионального Управления эксплуатации газа ПО «Азеригаз».

В сообщении отмечается, что продажа и эксплуатация каждая в отдельности считаются достаточно тяжелыми областями, требует разного управления и контроля, все это создавало определенные трудности в эффективной организации работы. В ПО считают, что данная структурная реформа еще больше повысит качество работы в сфере продаж и эксплуатации.