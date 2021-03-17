Жители Гусарского района задержаны с партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД, сотрудники Гусарского РУП на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.

В результате операции, проведенной на основании поступившей информации, по подозрению в незаконном обороте наркотиков были задержаны жители района Э.Абдулгамидов и С.Исабалаев.

Отмечается, что во время личного досмотра у них обнаружено наркотическое вещество - марихуана.

Сотрудниками полиции также был задержан Н.Агакеримов, подозреваемый в продаже наркотиков Э.Абдулгамидову. Во время обыска в его доме были изъяты 370 г марихуаны, метамфетамин и 17 кустов конопли.

Ведется расследование.