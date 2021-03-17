Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 19 мартa 2021, 23:59

Мировая общественность возлагала надежды (пусть и слабые) на новые китайско-американские переговоры высокого уровня в Анкоридже (штат Аляска). Но уже на самом открытии переговоров стороны обменялись такими колкостями и обвинениями, которые поставили жирный крест на новую попытку налаживания двусторонних отношений. Трудно сказать с какой целью стороны приехали в далекую Аляску, но переговоры явно нельзя назвать продуктивными.

Так, американская сторона утверждает, что китайская делегация фактически нарушила протокол во время переговоров и прибыла на них с расчетом на «игру на публику», сосредоточившись на публичном представлении и зрелище вместо содержания. Соответствующее заявление, по сообщению ТАСС, сделал представитель вашингтонской администрации высокого ранга. «Они четко дали понять это, сразу же нарушив протокол», - сказал чиновник. По его версии, до начала переговоров обе стороны условились, что вступительные слова должны длиться не более двух минут, но в результате все растянулось более чем на час. Что же заставило так недипломатично выступить американского чиновника, только нарушения протокола? Член Политбюро ЦК Компартии Китая, глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил на открытии, что США и страны западного мира не могут выражать общее мнение всего международного сообщества. Мол, если исходить из населения или существующих мировых тенденций, Запад не может представлять мнение всего мира.

"По этой причине мы надеемся, что во время разговора об универсальных ценностях или общественном мнении американская сторона будет задумываться над тем, уверена ли она в своих словах. Так как американская сторона не представляет весь мир, она представляет только правительство США. По его словам, вряд ли подавляющее большинство стран мира признают продвигаемые США универсальные ценности или же то, что мнение американской стороны может олицетворять мнение всего международного сообщества. И эти страны никогда не согласятся с тем, чтобы правила, придуманные небольшой группой людей, служили основой всех международных отношений». Согласитесь, такие нравоучения вряд ли можно назвать приемлемыми даже в отношении самых слабых стран. Может, на это и не следовало бы обратить внимание, но последовавшее выступление главы МИД КНР Ван И оказалось не мягче. Он заявил, что американские санкции в отношении Китая оказали дестабилизирующее воздействие на международную ситуацию.

В последние несколько лет Китай испытывает на себе иррациональное давление со стороны США, что создало беспрецедентные трудности в китайско-американских отношениях. Министр считает, что такие действия серьезно подрывают стабильность в мире и негативно отражаются на глобальном развитии. Министр чуть ли не в ультимативной форме потребовал, чтобы Китай и США остановили дальнейшее ухудшение двусторонних отношений. И твердо подчеркнул, что Китай никогда ранее не терпел и не собирается терпеть в будущем безосновательные обвинения со стороны США. В последние годы законные права и интересы Китая ущемлялись, и для китайско-американских отношений наступил период беспрецедентных трудностей. Это навредило интересам народов двух стран, а также негативно отразилось на стабильности и развитии мира. И это движение вниз больше не должно продолжаться. «В то же время мы требуем от США прекратить гегемонистскую практику вмешательства во внутренние дела КНР. Пришло время побороть эту дурную привычку», - указал Ван И, сообщив, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела Гонконга вызвало широкое недовольство в Китае. Обратите внимание на насыщенность речи министра сплошными утверждениями и ультиматумами, что не характерно для дипломатов даже средней руки. А тут глава МИД бросается ими словно стрелами, к тому же в адрес такой могущественной страны, как США. Такое случайностью, конечно, не назовешь. Вряд ли один из высших дипломатов восточной дипломатии мог такое допустить без всякой на то причины.