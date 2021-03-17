Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что Иран продолжит развивать свою ракетную программу. «В сфере обороны и ракетных сил… мы продолжим все усилия, чтобы достичь самых больших целей», - сказал министр Ирана, которого цитирует китайское агентство Синьхуа.

На фоне новых попыток Вашингтона наладить диалог с Тегераном и вернуться к ядерной сделке оттуда звучат малообнадеживающие сигналы.

Как сообщал ранее haqqin.az, продолжается «ломка копий» вокруг ядерной программы Исламской Республики Иран, которая ведет себя неуступчиво в ответ на усилия международных организаций и политиков.

По словам Хатами, военная промышленность Ирана вопреки ограничительным мерам и проблемам достигла значительного прогресса. Известно, что ИРИ испытывала собственные баллистические ракеты и продолжает модернизировать вооруженные силы.

«Оборонительные возможности Ирана никогда не будут предметом для обсуждения», - подчеркнул Хатами, добавив при этом, что ИРИ начинает ограничивать доступ международным инспекторам на свои ядерные объекты.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выразило разочарование в связи с отказом Тегерана от сотрудничества по ядерной программе. В последнем ежеквартальном докладе по Ирану базирующегося в Вене ядерного агентства заявлено, что в минувшем году были обнаружены два места с ураном, однако иранские власти не дали объяснений этому факту. В то же время Тегеран не дал достоверных объяснений по урану, найденному и в третьем месте за последние 18 месяцев.

«Агентство глубоко обеспокоено тем, что недекларированный ядерный материал может присутствовать в этом месте», - говорится в докладе МАГАТЭ.

МАГАТЭ также сообщило, что Иран обогатил уже около 3 тонн урана. Это в 15 раз больше, чем позволено согласно ядерной сделке, заключенной Тегераном в 2015 году с участием международных посредников.