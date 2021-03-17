Парижане массово покидают город

Накануне премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о введении строгих ограничительных мер в 16 департаментах страны. Речь идет о восьми департаментах региона Иль-де-Франс, в который входит Париж, а также о еще ряде департаментов региона О-де-Франс, Приморские Альпы, Приморская Сена и Эр. Ограничения начинают действовать с субботы и продлятся четыре недели.

Власти Франции решили не ограничивать работу школ, детских садов и других образовательных заведений в этих департаментах. Премьер призвал компании перевести как можно больше сотрудников на удаленный режим работы. Французам будет разрешено свободно и без ограничений передвигаться, но только в радиусе 10 км от места жительства. Путешествия из одного региона в другой без уважительных причин запрещаются.