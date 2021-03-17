В России ереванскому «Арарату» запретили продавать «шотландский» виски

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребовала от Ереванского коньячно-винно-водочного комбината "Арарат" прекратить использование шотландских элементов в оформлении виски MacIngal или его реализацию.

Как сообщает ТАСС, ведомством было установлено, что ОАО "Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат Арарат" производит и вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации виски MacIngal, оформление которого содержит элементы (словесные обозначения MacIngal, Scottish tradition, изображение мужчины в национальном шотландском костюме с волынкой в руках, а также тартан (традиционная шотландская клетка) в качестве базового фона передней и оборотной этикеток), создающие впечатление о том, что местом происхождения продукта является Шотландия.

По мнению российского антимонопольного ведомства, такими действиями комбинат существенно повышает привлекательность своего продукта в глазах потребителей и расширяет круг потребителей, приобретая необоснованное конкурентное преимущество при осуществлении предпринимательской деятельности.

Ведомство предупредило ОАО о необходимости прекратить реализацию виски MacIngal в актуальном оформлении или изменить оформление, исключив из него элементы, создающие впечатление о том, что местом происхождения виски является Шотландия.

В ФАС добавили, что предупреждение подлежит исполнению в течение месяца с момента его получения.