Леонид Швец, автор haqqin.az 01:18

В Эстонии прошел необычный судебный процесс. Харьюский уездный суд рассмотрел дело об обвинении научного сотрудника Таллиннского технического университета Тармо Кыутса в сотрудничестве с китайской разведкой, признал его виновным и приговорил к трем годам тюремного заключения. 57-летний ученый-океанограф был задержан в прошлом году 9 сентября. Тармо Кыутс входил в научный совет при Министерстве обороны Эстонии, а также являлся членом научного совета Центра подводных исследований НАТО. По данным следствия, он был завербован Главным разведывательным управлением Генштаба Народно-освободительной армии Китая в 2018 году. По решению суда у ученого были конфискованы 17 тысяч евро, полученные им от китайцев, однако до выдачи гостайны Эстонии или секретной информации НАТО якобы дело не дошло. Впрочем, суд носил закрытый характер, и о том, что серьезного ущерба Кыутс не успел нанести, свидетельствует довольно мягкий приговор – всего три года.

Полностью дело еще не закрыто: с обвинением по тем же статьям, что и у Тармо Кыутса, под арестом находится также некая женщина, которую, как и его, арестовали в сентябре минувшего года. Ироничное обстоятельство: Тармо Кыутс полный тезка бывшего командующего Военно-морским флотом Эстонии. Эстонцы привыкли к повышенной активности российских спецслужб, и то обстоятельство, что теперь приходится иметь дело с китайскими агентами, их несколько обескураживает. Но, похоже, такова новая реальность. Издание Business Insider поговорило с несколькими сотрудниками европейских органов, курирующих вопросы контрразведки, которые предпочли остаться анонимными, и те поведали, что активность китайской разведки растет на глазах.

В феврале 2019 года вышел доклад, составленный специалистами по внешней политике Евросоюза. В нем указывалось, что к тому времени в Брюсселе, где расположены управляющие органы ЕС и НАТО, выявлено по меньшей мере 250 китайских шпионов и около 300 агентов других разведок. «Тогда-то мы и осознали, что у Китая не только большинство шпионов, но и что, возможно, большинство шпионов – китайцы», - не без юмора прокомментировал один из собеседников Business Insider. Контрразведчики указывают на особый китайский почерк, который читается в деле эстонского океанографа. В то время как русские сосредоточены на традиционном сборе информации из органов власти, китайцы сосредоточены на академическом, техническом и промышленном секторах. Их в первую очередь интересует интеллектуальная собственность, научные исследования и промышленные технологии. Стандартным местом вербовки становятся научные конференции. На них же происходит и обмен информацией, и передача денег: соответствующие командировки легко маскируют передвижения агентов. Иногда дорогими «научными» турами, где агентов снабжают проститутками и подарками, китайская разведка расплачивается за оказанные услуги. Еще в апреле 2020 года европейские университеты были предупреждены, что Китай использует программы академических обменов для сбора разведывательной информации.