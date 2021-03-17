Мамед Эфендиев, автор haqqin.az 02:17

Haqqin.az подробно рассказывал о той борьбе, которую власти США ведут против китайских компаний, в том числе и техногигантов, в рамках усиливающейся между двумя странами торговой войны. При президенте Дональде Трампе эта борьба порой приобретала самые уродливые формы. Но, несмотря на критику и предупреждения экспертов о возможном эффекте бумеранга, Белый дом все больше закручивал гайки. А прогнозы экспертов уже стали оправдываться.

После нападок на техногиганты и запрета властей США вкладывать средства в компании, связанные с китайским военно-промышленным комплексом, нью-йоркская биржа (NYSE) ударила по крупнейшим мобильным операторам КНР. Площадка начала процедуру исключения акций China Telecom Corp Ltd (первый в мире по числу абонентов), China Mobile Ltd (четвертый в мире) и China Unicom (Hong Kong) Ltd. В сообщении биржи сказано, что те не удовлетворяют условиям листинга. Решение вступило в силу 11 января. Трамп своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам проводить любые операции с бумагами, подозрительными компаниями из Китая в ноябре. Но уже в прошлом месяце американское агентство Bloomberg забило тревогу: глобальная нехватка микропроцессоров на рынке повлияет на сохранение дефицита на консоли нового поколения. В начале 2021 года стало наблюдаться восстановление экономики и наблюдаемых до начала пандемии оборотов производства потребительской техники. Еще год назад резко сократившие поставки своей продукции производители автомобилей и электроники теперь спешат выйти на прежний уровень. В связи с тем, что участники рынка нуждаются в большом количестве микропроцессоров, поставщики оборудования завалены предложениями и не успевают выполнить заказы. На первый взгляд, это проявление одного из классических принципов капитализма. Кризис влечет спад экономики, закрытие многих производств, а последующее восстановление – резкий скачок с растущими потребностями компаний. Такова своеобразная синусоида развития экономики, потому что каждый раз скачок устремляется выше предыдущего максимума. Но эта истина подробно расписана еще классиками марксизма-ленинизма.

А в нашем случае, именно по этой причине уже в конце 2020 года был зафиксирован дефицит консолей Sony, Microsoft и Nintendo. Но самая большая опасность заключается в том, что дефицить может сохраниться на многие месяцы. Знакомые с ситуацией источники прогнозируют нехватку PlayStation 5 и Xbox Series X/S на рынке, нехватка продлится до конца года и захватитьпредновогодние праздники. А что означает дефицит любой детали для техногигантов, где все, в том числе и поставка необходимых деталей, рассчитывается с особой – чуть ли не «заоблачной» точностью, объяснять, думается, нет надобности. Но для выпуска растущих объемов продукции нужно больше деталей из разных концов мира, для чего требуются новые контракты с поставщиками. Да и к чему какие-то объяснения, если многие техногиганты (например, тот же Apple) сегодня обеспокоены отсутствием необходимого количества микропроцессоров. Bloomberg подчеркивает, что сложившаяся ситуация в основном связана с пандемией коронавируса. Мол, эпоха домоседов стимулирует продажи бытовой техники. И не надо быть большим специалистом для осознания того, что новая техника преимущественно базируется на основе тех или иных процессоров. И тот же Bloomberg рассказывает, что топ-менеджеры некоторых корпораций возлагают вину из-за кризиса на китайского техногиганта Huawei. Минувшим летом китайская компания начала скупать процессоры, чтобы защититься от нового витка американских санкций. (Haqqin.az сообщал в прошлом году о давлении на Huawei со стороны США). Кстати, благодаря предприимчивости Huawei китайский импорт процессоров в прошлом году вырос почти до 380 млрд долларов, что составляет пятую часть от общего импорта страны за год. То есть выиграл Китай, а США пока испытывают трудности.