После нападок на техногиганты и запрета властей США вкладывать средства в компании, связанные с китайским военно-промышленным комплексом, нью-йоркская биржа (NYSE) ударила по крупнейшим мобильным операторам КНР. Площадка начала процедуру исключения акций China Telecom Corp Ltd (первый в мире по числу абонентов), China Mobile Ltd (четвертый в мире) и China Unicom (Hong Kong) Ltd. В сообщении биржи сказано, что те не удовлетворяют условиям листинга. Решение вступило в силу 11 января. Трамп своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам проводить любые операции с бумагами, подозрительными компаниями из Китая в ноябре.

Но уже в прошлом месяце американское агентство Bloomberg забило тревогу: глобальная нехватка микропроцессоров на рынке повлияет на сохранение дефицита на консоли нового поколения. В начале 2021 года стало наблюдаться восстановление экономики и наблюдаемых до начала пандемии оборотов производства потребительской техники. Еще год назад резко сократившие поставки своей продукции производители автомобилей и электроники теперь спешат выйти на прежний уровень. В связи с тем, что участники рынка нуждаются в большом количестве микропроцессоров, поставщики оборудования завалены предложениями и не успевают выполнить заказы.

На первый взгляд, это проявление одного из классических принципов капитализма. Кризис влечет спад экономики, закрытие многих производств, а последующее восстановление – резкий скачок с растущими потребностями компаний. Такова своеобразная синусоида развития экономики, потому что каждый раз скачок устремляется выше предыдущего максимума. Но эта истина подробно расписана еще классиками марксизма-ленинизма.