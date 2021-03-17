Появление американской актрисы в клипе иранского певца вызвало скандал

Иранские власти начали официальное расследование против местного приложения «Рубика» за показ видеоклипа «Тегеран Токио» певца Саси, в котором среди прочих снялась американская порнозвезда Алексис Тексас, пишет сайт OrientalExpress.

Клип «Тегеран Токио» снял иранский певец Саси (Сасан Ифтах), проживающий в США. Среди прочих танцовщиц, в нем снимается и Алексис Тексас.

Иранские пользователи узнали актрису и подали жалобу в полицию. Многие из них возмущались в соцсетях, что видеоклип окажет дурное влияние на молодежь.

Сасан Ифтах родился в Иране в 1988 году. Перед выборами 2009 года он поддержал Мехди Каруби, одного из более либеральных иранских политиков. После победы Махмуда Ахмадинежада Ифтах уехал в Малайзию, оттуда перебрался в США. Его песни в Иране запрещены, но они часто распространяются в социальных сетях.