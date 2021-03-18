Аваков заявил о превосходстве Украины над Польшей

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о превосходстве страны над Польшей в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера». Об этом сообщает издание «Сегодня».

Так глава ведомства прокомментировал вероятность вступления страны в НАТО. «Пусть меня простят поляки, но я думаю, что Украина лучше Польши. И Европы без Украины нет. И если кто-то еще этого не понимает, что может быть счастливая Европа при несчастной Украине — так не будет», — сказал министр.

Аваков добавил, что граждане Украины «тоже должны себя настолько уважать, чтобы идти к этим стандартам».