Армянская оппозиция продолжит акции протеста

Самое крупное оппозиционное объединение Армении - "Движение за спасение родины", которое уже несколько недель проводит массовые митинги и шествия с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и проведения в стране внеочередных парламентских выборов, в пятницу подтвердило, что не откажется от этих акций, хотя накануне власти объявили о готовности провести досрочные выборы. Как передает ТАСС, координатор движения и представитель входящей в него партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян пояснил, что не выполнено одно из главных условий оппозиции - фактический уход Пашиняна со своего поста на время подготовки и проведения внеочередных парламентских выборов.

Дело в том, что если выборы состоятся 20 июня, как об этом объявил премьер-министр, то для этого, согласно действующему законодательству, необходимо выполнить несколько условий. Так, первым шагом должна стать официальная отставка главы кабинета не позднее второй половины апреля. После этого у парламента формально есть две недели, чтобы избрать нового премьера. Поэтому здесь важно, чтобы все представленные в парламенте партии договорились между собой не выдвигать новых кандидатур. Такая договоренность, как очевидно, была достигнута. Поэтому по истечении двух недель, если межпартийные договоренности удастся соблюсти, парламент будет считаться распущенным автоматически. В результате президент Армении получит право назначить дату внеочередных выборов, которая уже обозначена.

Но при этом сам Пашинян и члены его кабинета, согласно все тому же законодательству, фактически будут оставаться у власти, хотя и с приставкой "исполняющие обязанности".