Ильхам Алиев зажег праздничный костер на Джыдырдюзю видео

Отдел информации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев зажег праздничный костер на Джыдырдюзю, культовом для Азербайджана месте недалеко от Шуши. Соответствующие видеокадры на своей странице в соцсети Instagram распространила первый вице-президент Мехрибан Алиева.

«Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с праздником Новруз, желаю каждому из вас крепкого здоровья, прекрасного настроения, много радостных и счастливых мгновений. Спасибо всем за поздравления и добрые пожелания. Спасибо за вашу любовь, искренность, доверие, уважение и внимание! Пусть этот праздник, являющийся символом пробуждения и обновления природы, принесет в очаг каждого из вас здравие, взаимопонимание и благополучие! Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины, и ниспошлет терпение их родным и близким. Пусть Всевышний всегда будет милосерден к нашему народу!», - написала Мехрибан Алиева.

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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)