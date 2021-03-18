Президент Азербайджана Ильхам Алиев зажег праздничный костер на Джыдырдюзю, культовом для Азербайджана месте недалеко от Шуши. Соответствующие видеокадры на своей странице в соцсети Instagram распространила первый вице-президент Мехрибан Алиева.

«Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с праздником Новруз, желаю каждому из вас крепкого здоровья, прекрасного настроения, много радостных и счастливых мгновений. Спасибо всем за поздравления и добрые пожелания. Спасибо за вашу любовь, искренность, доверие, уважение и внимание! Пусть этот праздник, являющийся символом пробуждения и обновления природы, принесет в очаг каждого из вас здравие, взаимопонимание и благополучие! Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины, и ниспошлет терпение их родным и близким. Пусть Всевышний всегда будет милосерден к нашему народу!», - написала Мехрибан Алиева.