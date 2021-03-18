«Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю всех вас с Новруз байрамы! Желаю всему азербайджанскому народу здоровья и счастья! В этом году мы отмечаем Новруз байрамы в Шуше, на Джыдырдюзю. Это историческое событие». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанской нации.

«Начиная с 2004 года, ежегодно поздравляя азербайджанский народ с Новруз байрамы, я говорил, что мы вернемся на родные земли. Говорил, что мы восстановим территориальную целостность страны. Говорил, что после освобождения наших земель от оккупации мы отметим Новруз байрамы в Карабахе, и этот день настал. Сегодня мы отмечаем Новруз байрамы в нашем древнем городе, культурной столице Азербайджана – Шуше. Это - историческое событие. Это – большое счастье. Аллах услышал молитвы азербайджанского народа. Каждый год накануне Новруз байрамы все мы, наверное, думали, говорили друг другу, что иншаллах, в следующем году отметим Новруз байрамы в Карабахе, в следующем году отметим Новруз байрамы в Шуше, и этот день настал. Спустя 28 лет мы вернулись в Шушу. Мы отмечаем Новруз байрамы на Джыдырдюзю, мы восстановили историческую справедливость.

Сообщая 8 ноября азербайджанскому народу радостную весть об освобождении Шуши, я сказал: «Шуша, ты свободна!». Сегодня мы отмечаем в свободной Шуше наш национальный праздник – Новруз байрамы. 28 лет Шуша находилась в плену. 28 лет она разрушалась и уничтожалась ненавистным врагом. Исторический облик Шуши подвергался разрушениям. Враг хотел арменизировать Шушу, стереть в Шуше наследие азербайджанского народа. Но это ему не удалось. Да, Шуша подверглась разрушениям, ненавистный враг разрушил в Шуше наши исторические памятники. Но Шуша не покорилась, не сломилась, сохранила свое достоинство, сохранила национальный дух Азербайджана, и сегодня, находясь в Шуше, мы еще раз становимся живыми свидетелями этого. Шуша смогла сохранить дух азербайджанского народа и ждала нас. И мы должны были прийти и пришли. Но для этого мы должны были набраться сил, подготовиться к этому», - сказал президент.

Глава государства отметил, что «мы приблизили, подготовились, пришли и нанесли поражение врагу, уничтожили его».

«Мы пришли и стоим здесь. Я стою на древней азербайджанской земле как Верховный главнокомандующий победоносной армии, и никто после этого не сможет заставить нас уйти отсюда», - сказал Ильхам Алиев.

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Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев выступит с обращением к нации.

Как стало известно haqqin.az, выступление главы государства будет транслироваться по местным телеканалам в 10:00.