Ильхам Алиев: "Мы даже не наказали за предательство лидеров НФА и Мусават"

«Мы восстановим Шушу, обязательно восстановим. Уже дан старт восстановительным работам. Сегодня, находясь в Шуше, я уже знакомлюсь с выполнением данных мною поручений». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанской нации.

«Мы восстановим не только Шушу, но и все освобожденные земли. Созидательная работа началась, дан старт инфраструктурным проектам. Ведется подсчет ущерба, готовятся генеральные планы городов. В первую очередь готовится генеральный план города Агдам и всего Агдамского района, его первоначальная версия представлена мне. В настоящее время над ним идет работа с учетом моих поручений, и в ближайшем будущем генеральный план будет утвержден. После этого восстановительные работы начнутся на всех освобожденных землях. Армяне 30 лет разрушали наши земли. А мы их восстановим, потому что хозяевами этих земель являемся мы – азербайджанский народ.

Находясь в Шуше, человек еще раз осознает величие азербайджанского народа. Мы не смирились с поражением в первой Карабахской войне. Мы даже не наказали по заслугам совершивших это предательство презренных лидеров тандема НФА-Мусават. Хотя они заслуживают любого наказания. Мы не смирились с этой ситуацией, и я неоднократно говорил, что азербайджанский народ никогда не смирится с таким положением. Проводилась целенаправленная политика в политическом, экономическом, военном направлениях, духовной сфере, в области воспитания молодого поколения, и выросло такое молодое поколение, которое пожертвовало жизнями за землю. Молодое поколение, ценой своей жизни и крови освободившее нашу землю от врага. Представители всех поколений участвовали в войне, проявили героизм. Но каждый должен знать, что основную миссию выполнила молодежь, сформировавшаяся в период моего президентства, молодые люди, которые в 2003 году были детьми. В первую очередь мы обязаны им, всему азербайджанскому народу. Весь наш народ приближал эту Победу, и все факторы, соединившись вместе, обусловили итоги этой войны.

Наша война – вторая Карабахская война изучается сегодня в военных школах ведущих стран мира. Мы вели войну XXI века, уничтожили врага. Армянской армии нет, мы ее уничтожили. Отмечая сегодня Новруз байрамы на Джыдырдюзю, я с чувством гордости говорю: «Шуша, ты свободна!», «Шуша – это Азербайджан!», «Карабах – это Азербайджан!», - сказал президент.