Ильхам Алиев о боях за Шушу

«Мы освободили Шушу ценой пролитой крови, в серьезных сражениях за город. Вдоль Лачинского коридора были раскиданы останки захватчиков, в боях за Шушу были уничтожены сотни, а может, и до тысячи оккупантов. Наши военнослужащие, поднявшись по крутым скалам, преодолев овраги и холмы, ходжавендские леса, тропы, вошли в Шушу, имея при себе легкое вооружение». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанской нации.

«Мы сражались с легким оружием, пистолетами, штык-ножами. А против нас здесь использовались пушки и танки. Но враг увидел нашу силу, волю, национальный дух и потерпел поражение. Освобождение Шуши является событием, занимающим особое место в Отечественной войне. Шуша была нашей целью, и мы шли к ней. Размещение Азербайджанской армии на всех землях, освобожденных до Шуши, обусловило и освобождение Шуши. Джебраильский район, Суговушан, Гадрут, значительная часть Ходжавендского района, Зангиланский, Физулинский, Губадлинский районы, южная часть Лачинского района, Кяльбаджарские горы, Муровдаг и затем – Шуша. В ходе войны было освобождено более 300 сел и городов, враг вынужден был пасть на колени, сдался и 10 ноября подписал акт о капитуляции.

С первых дней войны я говорил, пусть враг назовет нам дату, пусть его руководитель назовет дату, когда они уберутся с наших земель, и мы готовы остановить войну. Я вновь сдержал данное слово, и как только нам назвали дату, как только был подписан акт о капитуляции, война остановилась, и мы без единого выстрела, без потерь вернули также Агдамский, Кяльбаджарский и Лачинский районы. Таким образом мы восстановили нашу территориальную целостность. Еще раз говорю, мы должны были подготовиться, Шуша ждала нас. Но мы должны были прийти так, чтобы раз и навсегда решить этот вопрос.

В последние годы я неоднократно говорил в своих выступлениях и интервью, что нам не нужно половинчатого решения вопроса. Азербайджанский народ, наверное, прекрасно понимает, что это означает. Я говорил, что все необходимо делать своевременно. Я знаю, что, когда и как надо делать. Для меня никогда не было более важной задачи, чем освобождение земель. Я посвятил этому весь период своего президентства», - сказал Ильхам Алиев.