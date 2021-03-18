Талибы могут войти в правительство Афганистана

Официальный Кабул заявил, что в переговорах о создании коалиционного правительства необходимо обсуждать с талибами принципы разделения полномочий, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Высшего совета национального примирения Абдуллу Абдуллу.

«Все зависит от того, к какому соглашению придут обе стороны. Если мы сможем договориться о том, что у нас будет разделение полномочий до постоянного правительства, которое должно быть приведено к власти на основе проведения выборов, то почему нет, талибы представляют одну из сторон, они могут быть его частью. Но все зависит от соглашения сторон», — заявил Абдулла.

При этом глава Высшего совета уточнил, что сами талибы никак пока не ответили на предложение США о формировании временного коалиционного правительства.