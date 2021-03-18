На основании обращения омбудсмена помилованы 72 осужденных
Как известно, 18 марта 2021 года президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение «О помиловании ряда осужденных лиц».
Рассмотрев обращения ряда осужденных лиц, членов их семей, правозащитных организаций о помиловании, адресованные президенту Азербайджанской Республики, учитывая личность, здоровье, семейное положение осужденных, характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, срок отбывания наказания и их поведение в этот период, руководствуясь принципами гуманизма, подписанное распоряжение по 8 пунктам охватило в общей сложности 625 человек, в том числе 475 лиц освобождены от неотбытой части наказания. Неотбытое наказание для 98 человек уменьшено вдвое, для 3 человек пожизненное лишение свободы заменено лишением свободы на срок 25 лет.
Следует отметить, что распоряжением о помиловании, согласно статье 1.7 Конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики», с учетом обращений, поданных омбудсменом Сабиной Алиевой, помилованы 72 осужденных. Из них 54 человека были освобождены от наказания в виде лишения свободы, 14 осужденных к лишению свободы, неотбытая часть наказания была уменьшена вдвое, 1 человеку пожизненное лишение свободы было заменено на 25 лет лишения свободы, 2 человека, осужденные условно к лишению свободы, 1 человек, приговоренный к штрафу, были освобождены от наказания.
В целом же за время учреждения должности омбудсмена по его ходатайству были помилованы и освобождены 774 осужденных, в том числе несовершеннолетние, женщины, старики, лица с инвалидностью, страдающие различными заболеваниями и другие осужденные.
В связи с исполнением указа о помиловании омбудсмен Сабина Алиева посетила исправительные учреждения и воспитательные учреждения № 4, 6, 15 Пенитенциарной службы Министерства юстиции. В ходе мероприятия омбудсмен передала осужденным свои поздравления и добрые пожелания по случаю их помилования.
Было отмечено, что гуманистическая политика общенационального лидера Гейдара Алиева успешно продолжается президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой. Омбудсмен подчеркнула, что этот подход является ярким примером проводимой главой страны политики гуманизма и ценности, придаваемой правам человека в то время, когда наш народ испытывает радость Великой Победы.
Омбудсмен отметила, что в результате гуманной политики нашего государства в Азербайджане в период независимости за короткий срок было подписано 67 распоряжений о помиловании, принято 11 актов об амнистии, в результате чего тысячи людей были освобождены и вернулись в свои семьи.
Сабина Алиева рекомендовала освобожденным лицам вернуться к семье и обществу, здоровому образу жизни, быть верными государственности, заниматься полезным трудом.
В заключение помилованным осужденным в этих учреждениях были предоставлены документы об их освобождении.
Помилованные лица выразили признательность президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за гуманистические шаги в области прав человека.