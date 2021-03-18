На основании обращения омбудсмена помилованы 72 осужденных

Рассмотрев обращения ряда осужденных лиц, членов их семей, правозащитных организаций о помиловании, адресованные президенту Азербайджанской Республики, учитывая личность, здоровье, семейное положение осужденных, характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, срок отбывания наказания и их поведение в этот период, руководствуясь принципами гуманизма, подписанное распоряжение по 8 пунктам охватило в общей сложности 625 человек, в том числе 475 лиц освобождены от неотбытой части наказания. Неотбытое наказание для 98 человек уменьшено вдвое, для 3 человек пожизненное лишение свободы заменено лишением свободы на срок 25 лет.

Следует отметить, что распоряжением о помиловании, согласно статье 1.7 Конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики», с учетом обращений, поданных омбудсменом Сабиной Алиевой, помилованы 72 осужденных. Из них 54 человека были освобождены от наказания в виде лишения свободы, 14 осужденных к лишению свободы, неотбытая часть наказания была уменьшена вдвое, 1 человеку пожизненное лишение свободы было заменено на 25 лет лишения свободы, 2 человека, осужденные условно к лишению свободы, 1 человек, приговоренный к штрафу, были освобождены от наказания.

В целом же за время учреждения должности омбудсмена по его ходатайству были помилованы и освобождены 774 осужденных, в том числе несовершеннолетние, женщины, старики, лица с инвалидностью, страдающие различными заболеваниями и другие осужденные.

В связи с исполнением указа о помиловании омбудсмен Сабина Алиева посетила исправительные учреждения и воспитательные учреждения № 4, 6, 15 Пенитенциарной службы Министерства юстиции. В ходе мероприятия омбудсмен передала осужденным свои поздравления и добрые пожелания по случаю их помилования.

Было отмечено, что гуманистическая политика общенационального лидера Гейдара Алиева успешно продолжается президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой. Омбудсмен подчеркнула, что этот подход является ярким примером проводимой главой страны политики гуманизма и ценности, придаваемой правам человека в то время, когда наш народ испытывает радость Великой Победы.

Омбудсмен отметила, что в результате гуманной политики нашего государства в Азербайджане в период независимости за короткий срок было подписано 67 распоряжений о помиловании, принято 11 актов об амнистии, в результате чего тысячи людей были освобождены и вернулись в свои семьи.

Сабина Алиева рекомендовала освобожденным лицам вернуться к семье и обществу, здоровому образу жизни, быть верными государственности, заниматься полезным трудом.

В заключение помилованным осужденным в этих учреждениях были предоставлены документы об их освобождении.

Помилованные лица выразили признательность президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за гуманистические шаги в области прав человека.