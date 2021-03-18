Китай и США обсудили изменения визовой политики

Китай и США обсудили вопросы изменения визовой политики. Об этом говорится в заявлении китайской стороны по итогам встречи на Аляске, передает РИА Новости.

В заявлении отмечается, что стороны обсудили корректировку политики в отношении поездок и виз в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Кроме того речь шла о нормализации передвижения людей между странами.

В обсуждении указанных вопросов приняли участие госсекретарь США Энтони Блинкен, советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, а также глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр иностранных дел Китая Ван И.

Встреча состоялась 18-19 марта в Анкоридже (штат Аляска). Между тем после диалога китайская делегация обвинила власти США в недружелюбном приеме. Ян Цзечи возмутился тем, что правительство США разговаривает с Китаем свысока.