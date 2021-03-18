В Баку осудили заявления главы МИД Люксембурга о Карабахе

"Это не первый случай, когда министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн делает предвзятые, совершенно необоснованные заявления об Азербайджане, которые не служат обеспечению мира и стабильности в регионе", - говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана к высказыванию главы внешнеполитического ведомстава Люксембурга о нагорно-карабахском регионе Азербайджана.

"Не ускользает от внимания то, что, отвечая на вопросы депутата парламента Люксембурга, Жан Ассельборн повторяет тезисы армянской пропаганды.

Прежде чем комментировать ситуацию в других регионах, было бы лучше министру иностранных дел Люксембурга хотя бы ознакомиться с существующими фактами, чтобы не ставить под угрозу авторитет страны, которую он представляет", - отметили в МИД.