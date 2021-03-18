Интрига возникла нешуточная. Во-первых, приезд главы израильской дипломатии почти совпал с визитом делегации Хезболлы в РФ . «Источник в МИД еврейского государства» - из тех, кого уполномочивают анонимно слить что-то важное, без выражения официальной позиции, - выразил надежду, что совпадение стало результатом случайного, а не умышленного пренебрежения. Какое же странное совпадение…

Во-вторых, той же ночью сирийская территория еще раз подверглась атаке израильских ВВС. Появилась информация, что причиной очередной из атак, крайне негативно влияющих на отношения Москвы и Дамаска, стало то, что за последние 48 часов была отмечена высокая интенсивность полётов грузовых ИЛ-76 из Ирана в Сирию.

И хотя официальной израильской реакции на подобные сообщения никогда не поступает, ни для кого не секрет, что за десять лет гражданской войны в Сирии авиация еврейского государства регулярно наносит удары по тем объектам, в которых видит «угрозу распространения иранского влияния» в соседней стране. Проще говоря – бьет по складам и базам Корпуса стражей исламской революции и проиранских прокси.

В итоге, по настойчиво продвигаемой в СМИ официальной версии российской стороны, согласованной, по всей видимости, с израильтянами, Сергей Лавров и Габи Ашкенази «подробно остановились на перспективах преодоления конфликта между Палестиной и Израилем». Но, судя по всему, главными в их переговорах стали совсем другие темы, а именно – Сирия и Иран.

И вот почему. Для решения вопросов израильско-палестинского и в целом арабо-израильского урегулирования Москва Тель-Авиву не очень-то и нужна, будем говорить прямо. Влияние России на палестинцев осталось в прошлом, во временах Ясира Арафата. Да и то было оно весьма странным, не всегда понятным, кто на кого влиял.