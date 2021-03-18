Американцы направили в российское посольство письма с извинениями

Американцы направили письма в российское посольство, в которых извинились за «необдуманные заявления» США в адрес России. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов, его слова приводятся на странице посольства в Facebook.

Антонов выразил «чувство глубочайшей признательности» гражданам США, направившим письма в поддержку развития дружественных отношений между странами.

«Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес Российской Федерации. Глубоко тронут неравнодушной и активной позицией простых американцев, понимающих, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия», — отмечается в тексте.

Посол подчеркнул, что такой подход американских граждан говорит о сохранившемся потенциале для «нормализации связей между российским и американским народами». В заключение Антонов выразил надежду на то, что администрация прислушается к «голосу избирателей» и прекратит курс на «дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений».