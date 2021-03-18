Дашнаки готовятся к кровавым провокациям в Карабахе политика против народа
В пятницу более десятка родителей солдат срочной службы провели протестную акцию возле здания армянского правительства в Ереване.
Как стало известно местным информационным агентствам, сыновья протестующих продолжают служить в Карабахе, и родители требуют от властей страны сделать все возможное для досрочного завершения воинской службы солдат.
По факту армянские политики и власти соврали дважды. На международном уровне – когда уверяли, что оккупационная армия полностью покинула Карабах. И своему населению – когда заверяли своих граждан, что вопрос сокращения срока службы военнослужащих, участвовавших в боевых действиях, включен в повестку властей.
Впрочем, ничего удивительного. «Все политики иногда привирают, но армянские врут всегда», — это аксиома для всех, кто пытался выстроить отношения с Ереваном. И не об этом сейчас, собственно, речь.
Куда важнее другой вопрос – в чем смысл задерживать вывод военнослужащих, тем более по итогам победоносных операций азербайджанской армии оказавшихся выбитыми буквально в «чистое поле»? Ведь, как свидетельствуют протестующие родители, в некоторых местах их нынешней дислокации только сейчас проводят электричество и воду.
Есть и еще один нюанс. На днях были опубликованы результаты опроса жителей Армении, проведенного американским Международным республиканским институтом. Так вот, 70% опрошенных заявили, что Еревану не следует выходить из подписанного трехстороннего заявления по Карабаху. А 80% респондентов и вовсе отметили необходимость полного соблюдения Ереваном положений заключенного соглашения.
Более того, 97 процентов опрошенных считают, что Армении следует сосредоточиться на внутренних — экономических и социальных проблемах, а также обеспечении политической стабильности. Главными проблемами страны большинство опрошенных назвали экономическую ситуацию и безработицу, а также политическую нестабильность.
Казалось бы, вот она - готовая «дорожная карта» для политика во власти, старающегося стать популярным. Действуй – и народ пойдет за тобой. Но в реальности ереванские «элиты» творят совершенно обратное. Неадекватность, не раз за ними замеченная, неадекватностью, но даже глупость местного «истеблишмента» имеет свои пределы. Откровенные дураки в джунглях политики долго не живут, знаете ли.
Но вот если сравнить ряд фактов: удерживаемых солдат-срочников, призывы к партизанской войне в армянском сегменте соцсетей с опорой на опыт курдов, активность «ястребов» в министерстве обороны и том учреждении, которое они именуют «генеральным штабом» - картина начинает принимать тревожный характер.
А сопоставив это с активизацией деятельности представителей «Дашнакцутюн» в ряде других стран, включая Россию, неизбежно возникает версия о том, что армянские реваншисты готовятся к ряду масштабных и кровавых провокаций, целью которых станет развязывание нового витка конфликта на освобожденных территориях.
Никакого преувеличения и «нагнетания» в этой версии нет. Более того, подобные действия вполне укладываются в ту логику, которой сейчас руководствуются армянские националисты и реваншисты. Их власть, их влияние – утекают от них как вода между пальцами. А вместе с ними все скуднее и скуднее становится тот финансовый поток, с которого все они кормились – из бюджета Армении или внешних поступлений, не так уж важно.
Ситуация для них становится критической, армянский народ в большинстве своем от них отворачивается, хочет мира и созидания. Но то, что хорошо народу, – для них означает политическую и финансовую нищету. В такой ситуации «небольшое кровопролитие» – единственный, по сути, для них выход, чтобы вернуться во власть. При таких ставках реваншисты и националисты пойдут на всё.
Мы помним об операции «Немезис», о взрывах в московском метро в 1977 году, о терактах АСАЛА, о диверсиях в пассажирских и товарных поездах в 90-х годах в России и Азербайджане, приведшие к многочисленным человеческим жертвам. И потому повторения подобных событий исключать не только нельзя, но и подобный вариант должен быть рассмотрен предельно тщательно соответствующими службами в Москве и Баку.
Пашинян это остановить не сможет – нет у него таких возможностей. И потому России и Азербайджану необходимо быть готовыми к подобным атакам со всех направлений.