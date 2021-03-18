Как стало известно местным информационным агентствам, сыновья протестующих продолжают служить в Карабах е, и родители требуют от властей страны сделать все возможное для досрочного завершения воинской службы солдат.

По факту армянские политики и власти соврали дважды. На международном уровне – когда уверяли, что оккупационная армия полностью покинула Карабах. И своему населению – когда заверяли своих граждан, что вопрос сокращения срока службы военнослужащих, участвовавших в боевых действиях, включен в повестку властей.

Впрочем, ничего удивительного. «Все политики иногда привирают, но армянские врут всегда», — это аксиома для всех, кто пытался выстроить отношения с Ереваном. И не об этом сейчас, собственно, речь.

Куда важнее другой вопрос – в чем смысл задерживать вывод военнослужащих, тем более по итогам победоносных операций азербайджанской армии оказавшихся выбитыми буквально в «чистое поле»? Ведь, как свидетельствуют протестующие родители, в некоторых местах их нынешней дислокации только сейчас проводят электричество и воду.

Есть и еще один нюанс. На днях были опубликованы результаты опроса жителей Армении, проведенного американским Международным республиканским институтом. Так вот, 70% опрошенных заявили, что Еревану не следует выходить из подписанного трехстороннего заявления по Карабаху. А 80% респондентов и вовсе отметили необходимость полного соблюдения Ереваном положений заключенного соглашения.

Более того, 97 процентов опрошенных считают, что Армении следует сосредоточиться на внутренних — экономических и социальных проблемах, а также обеспечении политической стабильности. Главными проблемами страны большинство опрошенных назвали экономическую ситуацию и безработицу, а также политическую нестабильность.

Казалось бы, вот она - готовая «дорожная карта» для политика во власти, старающегося стать популярным. Действуй – и народ пойдет за тобой. Но в реальности ереванские «элиты» творят совершенно обратное. Неадекватность, не раз за ними замеченная, неадекватностью, но даже глупость местного «истеблишмента» имеет свои пределы. Откровенные дураки в джунглях политики долго не живут, знаете ли.