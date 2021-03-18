Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз.

"Искренне поздравляю вас и желаю крепкого здоровья и счастливой жизни, полной радости. Новруз - символ возрождения природы. Желаю, чтобы этот праздник принес в ваш очаг радость и мир. Мы отмечаем этот праздник как нация, восстановившая нашу территориальную целостность. Пусть Аллах смилуется над нашими шехидами, погибшими за территориальную целостность нашей Родины, дарует терпение их родным и близким, исцелит наших раненых" , - говорится в поздравлении.