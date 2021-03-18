Россиянина приговорили в США за мошенничество на полмиллиарда долларов

33-летний Сергей Медведев, известный также как Stells, Segmed и Serjbear, в суде признал свою вину.

Суд в американском штате Невада приговорил гражданина России Сергея Медведева к 10 годам лишения свободы за киберпреступления, ущерб от которых составил $568 млн. Об этом сообщается на сайте американского Минюста.

По данным ведомства, Медведев вместе с украинцем Святославом Бондаренко основал интернет-площадку Infraud, которая занималась киберпреступлениями - покупкой и продажей незаконно полученных данных, номеров кредитных карт и вредоносного программного обеспечения. В период с ноября 2010 года по февраль 2018 года россиянин занимался обслуживанием незаконных транзакций. Он также несколько лет работал администратором площадки, считает следствие.

Медведев был задержан в 2018 году в Бангкоке. В июне 2020 года он признал свою причастность к организации.

По данным правоохранительных органов США, в преступную организацию, созданную в 2010 году, входили минимум 36 человек из разных стран мира, она нанесла материальный ущерб стране на сумму более $568 млн.

Infraud заблокировали в феврале 2018 года, однако к 2017 году число зарегистрированных участников, пользовавшихся ресурсами фирмы, превысило 10 тысяч.