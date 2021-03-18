Отдел международной информации и политики 14:11

«Я умру здесь, в Риме, не вернусь в Аргентину», - так однозначно ответил Папа Римский Франциск на вопрос аргентинского журналиста и врача Нельсона Кастро. Разговор, в котором прозвучали эти слова, опубликован в книге «Здоровье Папы». Это откровение Папы возбудило большой интерес на его родине. Об этом писала аргентинская пресса, а также религиозный портал Il Sismografo. Интерпретировано это было однозначно: Франциск не намерен посещать свою страну. При этом подчеркивалось, что он не был на родине с момента избрания на престол святого Петра.

Действительно ли Папа не хочет навестить Аргентину? А если так, то почему избегает визита? В конце концов, ведь Иоанн Павел II в самом начале своего понтификата посетил родину (паломнический визит в Польшу в 1979 году был вторым заграничным визитом после избрания, а всего он был в Польше 8 раз!). То же самое сделал и Бенедикт XVI, который поехал в Германию спустя несколько месяцев после восхождения на Святой престол (август 2005 г.), а потом бывал на родине еще два раза. И все же анализ интервью о возможном визите Папы Франциска в Аргентину приводит к выводам, что ехать в Буэнос-Айрес понтифик хочет. Его спрашивали об этом в 2013 году по возвращении со Всемирных дней молодежи, которые проходили в соседней Бразилии. «Если я поеду в Аргентину, то должен посетить Чили и Уругвай, все три страны», - сказал он тогда и добавил, что такая поездка не будет запланирована перед 2016 годом. Однако в январе 2018 года Франциск полетел в Чили, при той оказии он посетил также Перу, а вот Аргентину и Уругвай миновал, хотя пролетал над своей родиной. К этой теме обратился журналист Stacja7 Томаш Кжижак. Вопрос визита в Аргентину вновь появился на повестке дня в 2019-м. В июне того года председатель Аргентинской конференции епископов Оскар Ожеа сказал в разговоре с аргентинским агентством прессы Telam, что «Папа думает о том, когда прибыть в страну», и добавил, что такой визит мог бы состояться «в конце 2020-го или в 2021 году». Месяцем позже сам Франциск в разговоре с аргентинской газетой La Nacion сказал: «Я хотел бы посетить Аргентину в будущем году». В ноябре того же года он в интервью Telam поддержал желание визита в Аргентину, однако отметил, что с точки зрения принятых обязательств мероприятий на 2020 год, это будет «немного трудно». Святой отец вспомнил также, что намеревался отправиться на свою родину в ноябре 2017 года, посетить также Чили и Перу, но выборный процесс в его стране сделал невозможным реализацию этих планов.