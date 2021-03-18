Почему Папа Римский не хочет возвращаться на свою родину в Аргентину наш обзор
«Я умру здесь, в Риме, не вернусь в Аргентину», - так однозначно ответил Папа Римский Франциск на вопрос аргентинского журналиста и врача Нельсона Кастро. Разговор, в котором прозвучали эти слова, опубликован в книге «Здоровье Папы».
Это откровение Папы возбудило большой интерес на его родине. Об этом писала аргентинская пресса, а также религиозный портал Il Sismografo. Интерпретировано это было однозначно: Франциск не намерен посещать свою страну. При этом подчеркивалось, что он не был на родине с момента избрания на престол святого Петра.
Действительно ли Папа не хочет навестить Аргентину? А если так, то почему избегает визита?
В конце концов, ведь Иоанн Павел II в самом начале своего понтификата посетил родину (паломнический визит в Польшу в 1979 году был вторым заграничным визитом после избрания, а всего он был в Польше 8 раз!).
То же самое сделал и Бенедикт XVI, который поехал в Германию спустя несколько месяцев после восхождения на Святой престол (август 2005 г.), а потом бывал на родине еще два раза.
И все же анализ интервью о возможном визите Папы Франциска в Аргентину приводит к выводам, что ехать в Буэнос-Айрес понтифик хочет.
Его спрашивали об этом в 2013 году по возвращении со Всемирных дней молодежи, которые проходили в соседней Бразилии. «Если я поеду в Аргентину, то должен посетить Чили и Уругвай, все три страны», - сказал он тогда и добавил, что такая поездка не будет запланирована перед 2016 годом. Однако в январе 2018 года Франциск полетел в Чили, при той оказии он посетил также Перу, а вот Аргентину и Уругвай миновал, хотя пролетал над своей родиной. К этой теме обратился журналист Stacja7 Томаш Кжижак.
Вопрос визита в Аргентину вновь появился на повестке дня в 2019-м.
В июне того года председатель Аргентинской конференции епископов Оскар Ожеа сказал в разговоре с аргентинским агентством прессы Telam, что «Папа думает о том, когда прибыть в страну», и добавил, что такой визит мог бы состояться «в конце 2020-го или в 2021 году».
Месяцем позже сам Франциск в разговоре с аргентинской газетой La Nacion сказал:
«Я хотел бы посетить Аргентину в будущем году».
В ноябре того же года он в интервью Telam поддержал желание визита в Аргентину, однако отметил, что с точки зрения принятых обязательств мероприятий на 2020 год, это будет «немного трудно». Святой отец вспомнил также, что намеревался отправиться на свою родину в ноябре 2017 года, посетить также Чили и Перу, но выборный процесс в его стране сделал невозможным реализацию этих планов.
Визит понтифика в Аргентину не был осуществлен в прошлом году из-за пандемии. Этой поездки не будет и в нынешнем году. Ничего удивительного, что в ходе возвращения из поездки в Ирак, Франциска спросили, посетит ли он хоть когда-нибудь свою Аргентину.
«Я всегда отвечаю немного иронично: не хватит ли того, что я был в течение 76 лет в Аргентине? Не знаю, почему об этом не говорится, но поездку в Аргентину, Чили и Уругвай мы планировали на ноябрь 2017-го. Однако в то время в Чили продолжалась предвыборная кампания, и потому поездка не состоялась. Потом было предложение, что важно поехать в Перу, потому что оно не оказалось на маршруте предыдущего визита в Эквадор, Боливию и Парагвай. Отсюда поездка в Чили и Перу в 2018 году. Хочу отметить — во мне нет никакой «отчизнофобии». Если только будет оказия, я посещу Аргентину, Уругвай и южную часть Бразилии».
Все указывает на то, что Папа хочет ехать в Аргентину. Но все же не может никак выбраться. Почему?
В 2018 году один из крупнейших аргентинских информационных порталов Infobae.com, ссылаясь на итальянского друга Франциска, огласил тезис, что понтифик никогда не вернется в свою страну. Так же, как Иисус никогда не вернулся в Назарет. В статье на портале приводится фрагмент из евангелия от Луки, в котором Иисус говорит, что «нет пророка в своем отечестве».
По мнению журналиста, Папа понимает что в аргентинском обществе существует глубокий политический спор, а его самого в этом споре используют. Может быть он опасается манипуляций его разными интервью, которые могли бы углубить эти споры.
В конце концов, визит в Чили был перенесен из-за продолжавшейся тогда предвыборной кампании. А в 2019-м была такая же кампания в Аргентине. И имеет значение тот факт, что Папе не очень по дороге с нынешними властями страны.
Нынешний понтифик, а тогда кардинал Хорхе Марио Бергольо, будучи главой аргентинской церкви критиковал политиков — прежде всего президента Нестора Карлоса Кирхнера (тот называл будущего Папу «настоящим оппозиционером»), а потом его жену — Кристину Фернандес. Именно в годы ее президентства кардинал Бергольо противился, в том числе, легализации гомосексуальных браков.
Когда он был избран Папой, как писала тогда пресса, Кристина «не могла скрыть недовольства и разочарования результатом выборов». Ее сотрудники даже говорили, что не власти не могли получить «большей неудачи». Правда, Папа Франциск встречался с госпожой президентом Аргентины в Ватикане, но скорее всего, эта встреча не была им особенно ожидаемой.
Срок президентства Кристины Фернандес закончился в 2015 году, но с декабря 2019-го она остается вице-президентом Аргентины.
Является ли Папа человеком проблемным, визит которого и встречи с соотечественниками может стать предупреждением для тамошних политиков? Скорее всего, это можно допустить. А может, действительно, он, как Иисус, не хочет возвращаться в свой Назарет? Не отбрасывая такого предположения, в то же время не стоит забывать и о факторе пандемии.
Так или иначе, Папа уже имеет планы апостольских поездок на осень этого года. При этом насчет визита в Аргентину все тихо. Но если смотреть на его календарь, то такая поездка была бы возможна в 2022 году.
Но при этом тогда родина Папы опять войдет в период острых политических предвыборных дебатов. И потому, скорее всего, Папа вновь не решится на полет на родину.
Потому, вполне возможно, сбудутся его слова, что в Аргентину он больше не вернется...