Гюльназ Багванова, автор haqqin.az 14:16

Идет весна, идет по Апшерону! Идет на эстакады и поля… - продолжит тот, кто помнит эту замечательную песню. Прежде она была очень популярна, особенно в исполнении ансамбля «Гая», хотя пели ее и другие. С наступлением весны песню передавали по радио и ТВ особенно часто. Еще одной приметой прихода весны была «освобожденная пальма». Не удивляйтесь. Старшее поколение знает эту пальму в сквере на Парапете, аккурат напротив нынешнего Макдональдса. На зиму ее укутывали в полиэтиленовую шубку, чтобы не замерзла, потому что была экзотикой даже для нашего южного города. И когда ее наконец разоблачали, это означало, что пришла весна.

Буйный и капризный март вообще наградили разными определениями, мол, вот он кончится - и неприятностям конец. Эх, хорошо бы так и было, но, к сожалению, в этом, как и в прошлом году, надеяться, что с мартом уйдет наша нынешняя главная неприятность – зловредный ковид, не приходится. Но весна, невзирая ни на что, все же пришла, а с ней и всеми любимый Новруз. С детства помню, как накануне Новруза из-за каждой двери рвались наружу нежнейшие ароматы сладостей. Женщины, почти все тогда знавшие толк в кулинарии, безошибочно могли определить, какие ингредиенты использует соседка при изготовлении пахлавы, гогалов, сюд черяи и других вкусностей. Азербайджанская женщина просто обязана была знать все тонкости национальной кухни. И не только выпечки, но и других блюд. Плов, долма, бозбаш – тоже обязательная праздничная программа. И повсюду в такие дни запах пробивающейся зелени в бакинских парках смешивался с умопомрачительными ароматами разных яств. Обалдеть можно было!..

Я к тому, что сейчас, увы, редкая семья сама готовит к Новрузу. Зачем, мол, время тратить, когда можно заказать в любой кулинарии. Это, конечно удобно, да и хозяйкам меньше хлопот. Только вот исчезла изюминка Новруза. Раньше, когда было больше дворов, чем многоэтажек, предпраздничная суета превращалась в радостное действо: ребятня и взрослые собирались вместе с самого утра. Бабушки и мамы (больше – бабушки) месили капризное донельзя тесто, малышня сновала тут же, умудряясь ткнуть в поднявшуюся сдобу пальцем. У кого получалось, исхитрялись кусок теста отщипнуть и тут же что-то из него вылепить. Ребята постарше ждали своей очереди, когда нужно будет наносить маккашем (специальным пинцетом) узоры на шекербуру. Это нужно было делать быстро, ибо тесто могло подсохнуть. На другом столе катали листы для пахлавы. Тут нужна была особая сноровка, чтобы они получались тонкими и почти прозрачными. Третий стол – для шоргогала. Ребятня старалась утащить со стола как можно больше начинки – вкуснятина ведь! Мамаши между делом успевали обсыпанными мукой руками отвесить каждому озорнику по подзатыльнику и отправить во двор, чтобы не путались под ногами.

Удивительно, что готовили дружно, всем двором, независимо, от того, чей это праздник. Исмет нене отлично катала тесто и готовила начинку, Зарифа хала была спецом по пахлаве, тетя Надя потрясающе пекла сюдчеряи, а Гаяне делала халву, чуть не с головой уходя при этом в огромный таз с мукой и шербетом. Готовили три дня, чтобы успеть к Байрам ахшамы. Хотя дети к этому времени давно уже все перепробовали и бегали по улице с шекербурой и пахлавой в каждой руке. Все, Новруз пришел, и хозяйки не подкачали. Но двор не расслаблялся, знал, что через неделю начнется другой праздник весны – еврейский. Правда, накануне, как-то уж так получалось, всегда бывало холодно и дождливо. Азербайджанские сладости в руках ребят нашего двора сменялись хрустящей мацой, а дома ждал вкусный хоягуш - плов с каштанами и мясом, залитыми яйцами.