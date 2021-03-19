В Азербайджан пришла весна

Сегодня, 20 марта, в 13:37 по бакинскому времени в Азербайджане наступила весна. Об этом говорится в сообщении Шемахинской астрофизической обсерватории имени Н.Туси Национальной Академии наук Азербайджана.

Как сообщил замдиректора Шемахинской астрофизической обсерватории по научной работе Хыдыр Микаилов, в день весеннего равноденствия в Северном полушарии Земли наступила астрономическая весна.

В этот день Земля, вращаясь вокруг своей воображаемой оси, проходящей через полюса, одновременно двигаясь вокруг Солнца, находится в таком положении по отношению к светилу, что солнечные лучи, несущие тепловую энергию, падают отвесно на экватор. Солнце переходит из Южного полушария в Северное, и в это время световой день равен ночи. После этого день будет становиться длиннее ночи.