Как сообщили haqqin.az в пресс-службе БТА, на территории в один гектар было посажено около 750 эльдарских сосен, оливковых деревьев и восточный платан. На территории проложена система капельного орошения. Посаженные деревья были выращены на участках, принадлежащих ОАО "Азеряшландшафт" и Службе развития лесов.

В рамках кампании по озеленению Министерством экологии и природных ресурсов совместно с Бакинским транспортным агентством была проведена акция по посадке деревьев вдоль дороги Ходжасан - Локбатан.

Одной из основных целей мероприятий, проводимых Бакинским транспортным агентством в связи с развитием городского транспорта, является содействие улучшению экологического состояния столицы.

С вводом в эксплуатацию новых, экологически чистых автобусов было решено стимулировать использование пассажирами общественного транспорта, тем самым предотвращая возникающие пробки. Основная же цель - минимизировать количество токсичных газов, выбрасываемых в окружающую среду.

Защита окружающей среды с учетом экологических факторов, а также эксплуатация автобусов, работающих только на сжиженном природном газе (СПГ) или на электрическом двигателе, являются основными целевыми направлениями к 2022 году в сети общественного транспорта города Баку.

Отметим, что в настоящее время в столице эксплуатируется 715 комфортабельных автобусов, работающих на сжиженном природном газе (СПГ) и не загрязняющих окружающую среду. Согласно поручению главы государства, в этом году будет поставлено еще 320 автобусов на сжатом природном газе (СПГ) марки "BMC", отвечающих стандартам Евро-6 нового поколения.