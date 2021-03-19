Фонд Гейдара Алиева, который постоянно уделяет внимание малообеспеченным семьям и людям, нуждающимся в особой заботе, регулярно реализует различные проекты в этом направлении.

По инициативе первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой по случаю праздника Новруз были доставлены продовольственные подарки малообеспеченным и другим семьям из социально уязвимых слоев населения.

Тысячи нуждающихся в социальной помощи семей по всей стране получили подарки на Новый год, Новруз и Гурбан байрамы, для них были организованы праздничные столы и вручены подарки.

В нынешний праздник Новруз волонтеры посетили в общей сложности 100 тысяч семей по всей республике, им были переданы праздничные поздравления президента фонда Мехрибан Алиевой.

Отметим, что передача подарков семьям осуществлена при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения и волонтеров общественного объединения «Региональное развитие» с соблюдением требований действующего карантинного режима.

Открытое акционерное общество «Аграрные закупки и снабжение» и общество с ограниченной ответственностью «Азерпочт» оказали поддержку в транспортировке и раздаче подарков в регионы.