В Турции арестованы активисты ПКК, выступавшие против освобождения Карабаха

Генпрокуратура Турции в рамках следственных действий против террористической организации ПКК выдала санкции на арест 12 человек, включая и руководителей местных отделений прокурдской партии HDP.

По информации турецких СМИ, среди обвиняемых числятся глава Организации по правам человека Озтюрк Тюркдоган, руководители отделений HDP в Эскишехере и Мамаке.

В ходе спецоперации, проведенной накануне утром, были арестованы 10 из 12 обвиняемых. По поручению ПКК они готовили акции в Анкаре.

Задержанные также подписали заявление, осуждающее освобождение от оккупации Нагорного Карабаха, которое затем было распространено на интернет-ресурсах ПКК.