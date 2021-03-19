Выступая на церемонии награждения депутат Адиль Алиев отметил, что роль врачей клиники в достижении победы неоспорима. Они спасли жизнь многим раненым, оказывая им высококвалифицированную помощь как на передовой, так и в тылу. Добровольное и бескорыстное участие врачей госпиталя в войне внесло большой вклад в общую победу.

Председатель парламентского комитета по молодежи и спорту Адиль Алиев наградил группу сотрудников Baku City Hospital Почетной грамотой за их активное участие в качестве врачей в Отечественной войне.

Награжденный главврач Baku City Hospital Байрам Горчиев заявил, что коллектив госпиталя круглосуточно оказывал квалифицированную помощь десяткам раненых как в Центральном военном госпитале, так и в новой клинике. Благодаря проведенным сверхсложным операциям удалось вернуть к жизни десятки наших раненых солдат.

«Затем мы с коллективом отправились непосредственно на линию фронта и начали оказывать квалифицированную помощь раненым в Физулинском районе. Мы продолжаем оказывать помощь нашим ветеранам и после окончания Отечественной войны. В Baku City Hospital более ста пострадавшим оказаны бесплатные услуги рентгена, компьютерной томографии и проведены консультации врачей. При непосредственной поддержке Фонда Гейдара Алиева и Фонда YAŞAT было проведено около тридцати самых сложных операций, благодаря чему удалось спасти от ампутации руки и ноги нашим ветеранам. Самые сложные пациенты получали у нас лечение, а не отправлялись за границу», - сказал Байрам Горчиев.

В настоящее время в этой клинике продолжают лечение несколько ветеранов, которые получили тяжелые травмы. Ветеранов лечат известные специалисты самых разных областей медицины.

Отметим, что почётными грамотами были награждены сотрудники Baku City Hospital Инар Сеидов, Санан Гулиев, Рашад Мамедов, Эльджан Мирзазаде, Фарид Мамедов, Рашид Алиев и Эльнур Мирзалиев.