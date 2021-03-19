С тех пор Саса, известный под этим своим именем, стал лицом «весенней революции» Мьянмы и ключевой фигурой в сопротивлении военному правлению в качестве посланника гражданского правительства на международной арене.

Но когда войска рано утром 1 февраля рассредоточились по городу, задержав Су Чжи вместе с большей частью ее правительства и провозгласив возвращение к военному правлению, доктор ускользнул от них, переодевшись таксистом, не желая, как он сказал, «быть пойманным, как крыса в ловушку».

В ночь, когда армия Мьянмы захватила власть, доктор Саса находился в столице страны Нейпьидо, надеясь получить работу в правительстве Аун Сан Су Чжи после успешной избирательной кампании НЛД в его родном штате Чин.

Подпольный комитет свергнутых депутатов парламента назначил представителем Мьянмы при ООН доктора Сасу, получившего медицинское образование в Армении. «Путь доктора из отдаленной деревни в Мьянме к руководству бирманской революцией через Ереван», - иначе и не скажешь.

Через несколько дней после назначения у него были миллионы подписчиков в Фейсбуке и Твиттере. После того, как доктор Саса призвал людей присылать ему доказательства злоупотреблений со стороны силовиков, он, по его словам, за несколько часов получил так много писем, что один его почтовый ящик они заполнили ло отказа, а другой наполовину.

В минувший понедельник армия предъявила ему обвинение в государственной измене, которая карается смертной казнью.

Саса, этнический мара, родился в деревне Лайленпи, среди горных джунглей южной части штата Чин, граничащего с Индией.

По его словам, он не знает, в каком году он родился, поскольку документы тогда практически не вели и многие люди были неграмотными, но считает, что ему около 40 лет. Он стал первым ребенком из своей деревни, который посещал среднюю школу, пройдя две недели по густым джунглям, чтобы добраться до тогдашней столицы Янгона.

Саса говорит, что решил стать врачом, увидев, как его соседи умирают при родах и от болезней, которые можно предотвратить. «Я всю свою жизнь видел зверства и страдания народа Мьянмы, - рассказывает он. - Я видел беременных, умирающих при родах. Я видел, как бедность, диарея и малярия убили очень много людей».

Как и в большинстве приграничных районов Мьянмы, жизнь деревни Сасы проходила в присутствии военных. По его словам, в детстве он был вынужден работать для них носильщиком, что является обычной практикой в этнических районах. Он утверждает, что солдаты изнасиловали женщин из его семьи.

После учебы в Янгоне он уехал в Индию, где работал на стройках, а позже изучал медицину в Армении. Саса вернулся в штат Чин в 2007 году, чтобы участвовать в борьбе с опустошительным голодом, вызванном пожирающими урожай крысами. Он создал первый в регионе центр первичной медико-санитарной помощи, обучив тысячи местных медицинских работников. Покровителем его организации является британский принц Чарльз.

Антиправительственные активисты в Мьянме считают, что Саса должен работать над укреплением взаимодействия с группами этнических меньшинств, в том числе – с угнетенными меньшинствами во всем мире. Возможно, у армянских политиков появился новый адрес, куда они могут обращаться с жалобами на свое положение.