«В Центр по примирению враждующих сторон поступает информация о подготовке боевиками террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) теракта с применением отравляющих веществ на северо-востоке провинции Идлиб», — заявил он.

Также контр-адмирал добавил, что террористы планируют инсценировать химатаку в районе населенного пункта Китиан, чтобы обвинить сирийские правительственные войска в применении химического оружия против мирных жителей.

Так ли это на самом деле или речь идет об информационной атаке на ХТШ – покажет время. Так же, как и в отношении информации о том, что эта организация готовит боевиков для террористических атак в ходе массовых уличных акций в городах России, которую не так давно пыталось распространить РИА Новости.

Ясно одно – Новруз в Сирии томным не будет. Как не будет томной и мирной наступающая весна. «Гнойник Идлиба», как говорят о нем в Дамаске, Москве и Тегеране, «должен быть вскрыт». Что, в свою очередь, создает серьезную угрозу интересам Анкары в этом регионе.

«Астанинский формат» как механизм предотвращения конфликта внутри треугольника Анкара - Москва - Тегеран, похоже, вполне способен повторить судьбу «Минского формата» в отношении Нагорного Карабаха. То есть умереть сразу, как только один из участников первым спустит крючок.

И самым логичным в этом отношении стало бы его перезаключения, поскольку внутренний конфликт в этом формате не нужен ни одному из его участников. Успеют ли? Будем ожидать лучшего.