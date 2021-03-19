Пашинян: «В армянской армии не был решен даже вопрос с трусами и майками»

«Люди собираются, кричат: «Никол – предатель». А может, кто-то объяснит, в чем это самое предательство, в том что мы не грабим, не покупаем в европах, америках дома, недвижимость, не накапливаем в швейцарских банках миллионы, не строим дворцы?» Как сообщает «Новости Армения», об этом заявил на встрече с жителями Арагацотнской области премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«20 лет народ говорил о грабеже, говорили, армию, передовую держим. В 2016 году выяснилось, что воюют оружием 80-х, а сегодня нам говорят, а почему за эти 2 года вы не сделали это или то? В 2018 году в армии не был решен даже вопрос с майками и трусами, вопрос еды для солдат. Да, мы виноваты в том, что за два года не решили те вопросы, которые не были решены в течение 20 лет. И пусть народ накажет нас за этот грех так, как считает нужным», - заключил он.