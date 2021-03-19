Катарцы пережили саудитов коротко о важном
Опубликован рейтинг стран Персидского залива по уровню продолжительности жизни в 2020 году.
Средняя продолжительность жизни – лучший индикатор социальной политики властей той или иной страны, поскольку рост продолжительности жизни есть следствие целого комплекса факторов: экономического развития, научного прогресса (прежде всего - в области медицины), роста гигиенической культуры населения и его образовательного уровня. И даже – эффективность того или иного государства в устранении сословного и иного априорного, внеэкономического неравенства.
Многие обществоведы сейчас склоняются к мысли о том, что средняя продолжительность жизни (СПЖ) населения вообще является конечным показателем развития того или иного государства в современном мире.
Лидером в этом показателе остается в 2020 году Гонконг, где СПЖ составило 84,9 года. По странам Персидского залива этот показатель распределился следующим образом:
Катар - 80,2
ОАЭ - 78,0
Оман - 77,9
Бахрейн - 77,3
Кувейт - 75,5
Саудовская Аравия - 75,1
Йемен - 66,1.
Выводы, как говорится, пусть каждый сделает самостоятельно.