Средняя продолжительность жизни – лучший индикатор социальной политики властей той или иной страны, поскольку рост продолжительности жизни есть следствие целого комплекса факторов: экономического развития, научного прогресса (прежде всего - в области медицины), роста гигиенической культуры населения и его образовательного уровня. И даже – эффективность того или иного государства в устранении сословного и иного априорного, внеэкономического неравенства.

Опубликован рейтинг стран Персидского залива по уровню продолжительности жизни в 2020 году.

Многие обществоведы сейчас склоняются к мысли о том, что средняя продолжительность жизни (СПЖ) населения вообще является конечным показателем развития того или иного государства в современном мире.

Лидером в этом показателе остается в 2020 году Гонконг, где СПЖ составило 84,9 года. По странам Персидского залива этот показатель распределился следующим образом:

Катар - 80,2

ОАЭ - 78,0

Оман - 77,9

Бахрейн - 77,3

Кувейт - 75,5

Саудовская Аравия - 75,1

Йемен - 66,1.

Выводы, как говорится, пусть каждый сделает самостоятельно.