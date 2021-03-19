Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 17:55

Десять лет назад в Сирии начались массовые протестные акции, которые были жестоко подавлены властями. Это положило начало масштабному гражданскому конфликту, за десятилетие успевшему не только вовлечь в себя страны региона и втянуть в свою орбиту глобальных игроков, но и фактически разрушить страну. Точных данных о жертвах нет до сих пор. Количество погибших варьирует от 250 до 400 тысяч человек. Беженцами в другие страны или внутренними переселенцами стали около 12 миллионов человек. 70% населения зависят от гуманитарной помощи, почти 90 процентов живет за чертой бедности. Страна в руинах, жизни сирийцев искалечены, их перспективы украдены.

В 2015 году автор этих строк на одной научно-практической конференции в Анкаре сказал: «Прежней Сирии уже нет и не будет». К сожалению, так и вышло: сегодня на территории страны находятся военные 6 иностранных государств, на части территорий и слышать не хотят о возвращении под власть Дамаска, а отдельные районы страны представляют собой закрытые зоны влияния внешних игроков. Сирийский режим продолжает крутить заезженную пластинку про «масштабный региональный заговор, агентах Запада и террористах» - но проблема куда глубже. И, в первую очередь, нужно сказать об этом прямо – в самом режиме. Не было до начала гражданской войны никакой «процветающей Сирии, вызывающей зависть врагов», миф это все. Темпы экономического роста имели отрицательный показатель, процент безработицы, особенно среди молодежи, неуклонно полз вверх, клан Асада и приближенные к нему элиты перекрыли все социальные лифты, а сама страна плотно сидела на «нефтяной игле». При том, что и нефти здесь не так уж и много, и не слишком-то она высокого качества. Башар Асад не смог установить контроль над правящим элитами после смерти своего отца, Хафеза Асада, а провозглашенная им оттепель и либерализация откровенно провалилась, в огромной степени из-за саботажа и некомпетентности его окружения, которым она была совершенно не нужна, им и без того было очень неплохо и сытно.

В поисках хоть какого-то заработка население массово из деревень начало мигрировать в пригороды столицы и крупных городов, которые становились просто складами человеческого материала для социального взрыва. А тут еще и засуха 2010-го года. Вот и рвануло. Да так, что всю страну в ошмётки… Внешнее вмешательство – да, было, но уже потом. Законы международных и региональных отношений мало чем отличаются от законов джунглей. Когда ты в силе и готовности дать отпор – респект тебе и уважение от соседей. Как только ослаб – только ленивый не придет к тебе, чтобы просто пнуть, а лучше – ухватить с тебя нужный «клочок шерсти». Правда, большинство этих «соседей», радостно сбежавшихся на сирийский пожар, остались ни с чем. Одни уже «сошли с дистанции», другие – в поисках ответа на вопрос, что же с Сирией делать дальше. Пожалуй, только в Турции четко знают, чего хотят. Реджеп Эрдоган в своей статье для Bloomberg предложил западным державам поддержать Турцию в восстановлении мира и стабильности в Сирии: «Примерно в это же время в прошлом году турецкие военные нанесли удар по позициям сирийского режима, чтобы остановить наступление на Идлиб, последний оплот оппозиции, и предотвратить перемещение или убийство невинных людей. За восемь дней мы спасли миллионы жизней».

Четко определена и позиция Израиля: никакого доминирования Тегерана в Дамаске, никаких проиранских прокси на сирийской земле. Что же до остальных – то у них этой ясности нет, есть нарастающие противоречия. Что же до Европы, в свое время кинувшейся примерять одежды миротворцев в этом конфликте – то там вообще не знают, что с Сирией делать. А что же правящий в Дамаске режим? Там – все по-прежнему. Лавирование между Москвой и Тегераном, намеки в сторону Анкары и Эмиратов, стремление отжать бизнес у тех, кто делал его на войне в пользу местных олигархов, близких к семье Асада. И гуманитарную помощь не прекращают разворовывать - даже перед угрозой социальной катастрофы.