Когда-то мы праздновали Новруз так… Ностальгическое видео от Федерации гимнастики
Федерация гимнастики Азербайджана поздравила азербайджанский народ с Новруз байрамы и опубликовала ностальгическое видео, когда еще не было никакого COVID-19 и никаких ограничений. Когда новрузовские празднования проходили весело и живо, без необходимости надевать маски, соблюдать социальную дистанцию и общаться через экран.
Хочется верить, что вскоре мы вернемся к нормальной жизни, и следующий Новруз сможем отпраздновать согласно установленным традициям, так, как привыкли к этому с детства. Так, как на этом замечательном видео…
Перед праздником Федерация гимнастики, не нарушая правил, связанных с пандемией, провела ряд мероприятий. В парке, расположенном на территории Национальной гимнастической арены, прошла акция по посадке деревьев. В этой акции участвовали члены сборных команд по различным видам гимнастики. Как гимнасты, так и тренеры приняли активное участие в посадке деревьев в день «Илахыр чершенбе», и способствовали увеличению количества зеленых насаждений на территории арены.
Кроме того, представители Федерации посетили один из детских приютов. Этому приюту был подарен батут, а детям по случаю праздника были вручены подарки.