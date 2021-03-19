Федерация гимнастики Азербайджана поздравила азербайджанский народ с Новруз байрамы и опубликовала ностальгическое видео, когда еще не было никакого COVID-19 и никаких ограничений. Когда новрузовские празднования проходили весело и живо, без необходимости надевать маски, соблюдать социальную дистанцию и общаться через экран.

Хочется верить, что вскоре мы вернемся к нормальной жизни, и следующий Новруз сможем отпраздновать согласно установленным традициям, так, как привыкли к этому с детства. Так, как на этом замечательном видео…