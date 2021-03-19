Никол Пашинян: «Азербайджан получит связь с Нахчываном…»
В ходе встречи с жителями Арагацотнской области премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил важность разблокировки коммуникаций в регионе, сообщают армянские СМИ.
"Разблокировка коммуникаций выгодна и Армении, и Азербайджану. Открытие дорог выгодно Азербайджану, поскольку он получит связь с Нахичеваном, и выгодно Армении, поскольку нам нужно надежное железнодорожное сообщение с Россией и Ираном. Это означает, что наша экономика может существенно измениться", - заявил Пашинян.