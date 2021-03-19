Мурад Мамедов победил Гарибяна и вышел в полуфинал олимпийской квалификации

Сегодня в Будапеште, где проходит Европейский олимпийский квалификационный турнир по борьбе, начались соревнования классиков.

В полуфинал смогли пробиться два из шести азербайджанских борцов. Мурад Мамедов в четвертьфинале победил армянина Геворга Гарибяна (5:1) и сегодня вечером в решающей схватке за лицензию поборется с Этьеном Кинзингером из Германии. В 1/8 финала Мурад победил литовца Юстаса Петравичуса – 7:4.

Ислам Аббасов (87 кг) сначала одолел болгарина Даниэля Александрова (5:1), а затем - шведа Кристоффера Берга (6:1). В полуфинале Ислама ждет швейцарец Рамон Райнер Бетшарт.

Увы, в четырех других весовых категориях азербайджанские борцы греко-римского стиля до полуфиналов не добрались и шансы на лицензии потеряли.

В весе до 67 кг Исламбек Дадов легко прошел в 1/16 финала румына Михаи Раду Михута (9:0), затем победил армянина Геворга Саакяна, выступающего за Польшу (4:1), но в четвертьфинале уступил представителю Армении Славику Галстяну – 6:14.

Санан Сулейманов (77 кг) начал с победы над Александрином Гуту из Молдовы (10:3). Однако в четвертьфинале не справился с хорватом Бозо Старчевичем.

Мурад Локьяев (97 кг) в 1/8 финала разгромил грека Лаократиса Кесидиса (10:1), но затем уступил представителю Чехии Артуру Омарову (3:4).

Наконец, супертяж Бека Канделаки (130 кг) из-за травмы не вышел на поединок 1/8 финала против Александроса Пападатоса из Греции.

Напомним, в предыдущие дни Азербайджан завоевал в Будапеште лишь две олимпийские лицензии из десяти возможных. Путевку на Олимпиаду в Токио заработали вольники Гаджи Алиев (65 кг) и Гаджимурад Гаджиев (74 кг). В женской борьбе завоевать билетов в Токио не удалось.

Ранее, на чемпионате мира-2019, лицензии взяли вольник Шариф Шарифов (97 кг) и вольница Мария Стадник (50 кг). Таким образом, на текущий момент у нас лишь четыре лицензии в борьбе из 18-ти возможных.

Последний шанс попасть в Токио будет в начале мая на Мировом олимпийском квалификационном турнире в Софии.